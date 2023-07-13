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51 укриття підготували у харківських школах

51 укриття підготували у харківських школах

У школах міста Харкова підготували 51 укриття для впровадження комбінованої системи навчання з 1 вересня.

Про це сьогодні, 13 липня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, ще в процесі підготовки – 21 укриття, пишуть на сайті міськради.

«Це те, що ми робимо коштом міського бюджету. Також залучили спонсорів, наш соціально відповідальний бізнес, і до 1 вересня підготуємо загалом 85 укриттів, які, за результатами обстеження з ДСНС, відповідають необхідним нормам. Вчитимемо дітей офлайн з дозволу та за бажанням батьків, для всіх інших буде організоване онлайн-навчання. Ми виважено підходимо до цього процесу», – наголосив мер Харкова.

Також Ігор Терехов повідомив, що через обстріли армією рф 50% шкіл у місті зруйновані. Над їх відновленням ведеться робота.

Агентство Телевидения Новости

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