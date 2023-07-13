Жителі Харківщини вже отримують гроші за програмою єВідновлення

Комісії вже прийняли рішення про надання 319 компенсацій на понад 22,6 млн грн.

Кошти отримують жителі всіх 7 районів Харківщини. Наразі найбільше – в Ізюмському районі, де сума нарахованих компенсацій складає 8,4 млн грн, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

а другому місці – Харківський район, де прийняли рішення щодо компенсацій на суму 8,2 млн грн. Зокрема, у місті Харків погоджено 84 заяви на суму 3,8 млн грн.

Компенсації на 3 млн грн для відновлення осель нараховано жителям Чугуївського району.

Усього на Харківщині зареєстрували 9288 заяв на компенсацію. Їх обробка триває в посиленому режимі.

Прискорюємо роботу комісій, бо від цього залежить, наскільки швидко жителі області зможуть отримати кошти на відновлення своїх осель.

Агентство Телевидения Новости