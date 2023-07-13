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Жителі Харківщини вже отримують гроші за програмою єВідновлення

Жителі Харківщини вже отримують гроші за програмою єВідновлення

Комісії вже прийняли рішення про надання 319 компенсацій на понад 22,6 млн грн.

Кошти отримують жителі всіх 7 районів Харківщини. Наразі найбільше – в Ізюмському районі, де сума нарахованих компенсацій складає 8,4 млн грн, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

а другому місці – Харківський район, де прийняли рішення щодо компенсацій на суму 8,2 млн грн. Зокрема, у місті Харків погоджено 84 заяви на суму 3,8 млн грн.

Компенсації на 3 млн грн для відновлення осель нараховано жителям Чугуївського району.

Усього на Харківщині зареєстрували 9288 заяв на компенсацію. Їх обробка триває в посиленому режимі.

Прискорюємо роботу комісій, бо від цього залежить, наскільки швидко жителі області зможуть отримати кошти на відновлення своїх осель.

Агентство Телевидения Новости

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