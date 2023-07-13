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СБУ затримала «начфіна» колишньої окупаційної адміністрації Куп’янська

СБУ затримала «начфіна» колишньої окупаційної адміністрації Куп’янська

Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одну чиновницю-колаборантку у звільнених районах Харківщини.

Затриманою виявилась колишня чиновниця міської ради Куп’янська, яка почала співпрацювати з рашистами одразу після повномасштабного вторгнення. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

У період тимчасової окупації міста вона очолила «управління фінансів» місцевої адміністрації рф. На цій «посаді» колаборантка запроваджувала «рубльову зону» в регіоні, а також – організувала фінансування «видатків» на потреби російських військ.

Після звільнення Куп’янська зловмисниця намагалась переховуватись від правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 45-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України), повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За клопотанням прокурорів підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування та оперативний супровід – Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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