Патрульна поліція затримала жінку наркокур’єра

Патрульні роти ТОР затримали жінку, яка, ймовірно, робила “закладки”.

Під час патрулювання на вулиці Онезька, увагу патрульних привернула жінка, поведінка якої патрульним здалась дивною. Помітивши екіпаж, вона стала озиратися, змінила напрямок руху та намагалася зникнути з поля зору.

Тож патрульні наздогнали громадянку для перевірки, повідомляє пресслужба патрульної поліції Харківській області.

Під час спілкування громадянка повідомила поліцейським, що має з собою наркотичні речовини, які вона переносить з метою збуту через так звані “закладки”.

Жінка розповіла правоохоронцям, що переносить у сумочці 106 згортків із забороненими речовинами.

У телефоні жінки поліцейські знайшли численні фотографії з помітками, ймовірних, місць так званих “закладок”.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.

Агентство Телевидения Новости