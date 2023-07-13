У Харкові знешкоджено схему організації нелегальної втечі військовозобов’язаних за кордон

Затримано керівників двох благодійних фондів.

Як повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру керівникам двох благодійних організацій за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Слідством встановлено, що у червні цього року очільники двох благодійних організацій пообіцяли за 5 тис. доларів США повпливати на посадових осіб державних органів Харківської області щодо внесення відомостей про «клієнта» до системи «Шлях» з метою безперешкодного перетину державного кордону України.

Ділки документально оформлювали ухилянтів як «волонтерів» від благодійних фондів.

У Харкові правоохоронці затримали керівників двох благодійних організацій у порядку ст. 208 КПК України під час отримання 2000 доларів США як частину неправомірної вигоди від «клієнта».

Агентство Телевидения Новости