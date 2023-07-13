Горе-лісоруби попались на «гарячому»

На Харківщині поліцейські викрили трьох громадян у незаконній порубці лісу.

Як повідомляє пресслужба поліції Харківської області, виявили злочин у Зачепилівському лісництві поблизу села Семенівка Красноградського району 12 липня близько 17:00 працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Красноградського РВП.

За допомогою бензопил зловмисники встигли спиляти 26 дерев порід акація, клен, ясен, берест.

Чоловіки подрібнювали дерева та підготовлювали їх для вивезення з лісового насадження.

Поліцейські встановили особи порушників. Ними виявились безробітні місцеві мешканці 29, 35 та 43 років.Відкрито кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости