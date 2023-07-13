Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:02
Просмотров: 123

Горе-лісоруби попались на «гарячому»

Горе-лісоруби попались на «гарячому»

На Харківщині поліцейські викрили трьох громадян у незаконній порубці лісу.

Як повідомляє пресслужба поліції Харківської області, виявили злочин у Зачепилівському лісництві поблизу села Семенівка Красноградського району 12 липня близько 17:00 працівники сектору поліцейської діяльності № 1 Красноградського РВП.

За допомогою бензопил зловмисники встигли спиляти 26 дерев порід акація, клен, ясен, берест.

Чоловіки подрібнювали дерева та підготовлювали їх для вивезення з лісового насадження.

Поліцейські встановили особи порушників. Ними виявились безробітні місцеві мешканці 29, 35 та 43 років.Відкрито кримінальне провадження.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 