Рада підтримала законопроєкт про медичний канабіс у першому читанні

Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

Законопроєкт підтримали 268 депутатів, повідомляє «Громадське».

Препарати на основі медичного канабісу використовують для зменшення больових відчуттів, спазмів і судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Також такі препарати використовують у лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Також ці ліки полегшують біль важкохворим та паліативним хворим, зокрема пацієнтам з онкозахворюваннями та пацієнтам із ВІЛ.

МОЗ пропонує ліцензувати господарську діяльність із культивування сортів коноплі для медичних цілей. Для культивування канабісу для медичних, промислових цілей та в науковій і науково-технічній діяльності потрібно буде отримати дозвіл.

Також за обігом коноплі для медичних цілей та продуктів із неї буде постійний нагляд. Зокрема кожна партія препаратів має маркуватися унікальним штрих-кодом.

Щоб законопроєкт набув чинності, депутати ще мають ухвалити його в другому читанні (перед цим можуть допрацювати), а тоді відправити на підпис президентові.

Агентство Телевидения Новости