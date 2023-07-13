Харків’янам варто брати парасольки у п’ятницю: що обіцяють синоптики

Дощі, грози та шквальний вітер: синоптики поділилися своїми спостереженнями та прогнозом на п’ятницю, 14 липня.

За даними регіонального центру з метеорології, завтра харків’янам не варто залишати парасольку вдома.

Харків: хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень значний дощ. Гроза.Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7 – 12 м/с; пориви, 15 – 20 м/с.Температура повітря: вночі 15 – 17°, вдень 24 – 26°.

Харківська область: хмарно з проясненнями, вночі короткочасний дощ. Вдень значний дощ.Грози, вдень місцями град, місцями шквал, 15 – 20 м/с.Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 7 – 12 м/с; пориви, 15 – 20 м/с.Температура повітря: вночі 13 – 18°, вдень 21 – 26°.

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