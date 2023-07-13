Бухгалтер, економіст, технік з експлуатації устаткування: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 13 липня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1465 вакансій.

Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації.

1. Головний бухгалтер – 27 225 грн2. Технік з експлуатації та ремонту устаткування – 26 000 грн3. Економіст – 21 450 грн4. Програміст системний – 21 000 грн 5. Лікар – акушер – гінеколог – 20 000 грн6. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 19 990 грн7. Токар – 19 845 грн 8. Оператор верстатів з програмним керуванням – 19 700 грн9. Механік автомобільної колони (гаража) – 19 000 грн10. Столяр – 13 996 грн

З переліком актуальних вакансій по м. Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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