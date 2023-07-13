На Лимано-Куп’янський напрямок окупанти стягують потужне угруповання десанту та піхоти – ЗСУ

На Лимано-Куп’янському напрямку тривають важкі бої та артилерійські дуелі між ЗСУ та російськими окупантами. Однак значного загострення на цій ділянці фронту поки немає.

Як повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, окупанти кидають у бій регулярні війська та найманців. Про це пише УНІАН.

«Противник там скупчує доволі потужне угруповування з Повітряно-десантних підрозділів, піхотних підрозділів. Також це як такі головні ударні підрозділи, а також як підсилення – це бойовий армійський резерв, територіальні війська, деякі ПВК невеликі типу «Ветерани» або штурмові роти «Шторм-Z», набрані з криміналу», – розповів речник.

За його словами, Лимано-Куп’янський напрямок залишається лідером за артилерійськими ударами. Тільки за минулу добу окупанти 665 разів обстріляли позиції Сил оборони. При цьому ворог тричі намагався штурмувати: двічі біля Новоселівського, один раз біля Білогорівки. Штурми були відбиті.

«Там відбуваються бої. Ситуація контрольована. Ворог неодноразово намагався прорвати наші позиції, всі ці спроби виявилися невдалими», – додав Череватий.

Наразі командування українських Сил оборони контролює ситуацію у Луганській області, а спроби окупантів просунутися відбиваються.

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