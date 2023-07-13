Понад 1300 будівель потребують відновлення у Богодухівському районі

У Богодухівському районі відновлення потребують понад 1300 об’єктів нерухомого майна. Від бойових дій найбільше постраждали приватні та державні будівлі Золочівської громади – 1 295 об’єктів було зруйновано чи пошкоджено. У Богодухівській громаді – 44 будівлі.

Такі дані надав начальник Богодухівської районної військової адміністрації Анатолій Рисцов.

«Станом на 12 липня на території Золочівської селищної громади до Державного реєстру пошкодженого та зруйнованого внаслідок бойових дій майна було внесено 662 об’єкти, – розповів Анатолій Рисцов. – За допомогою електронної публічної послуги «єВідновлення» надійшло 88 заяв щодо компенсації».

На території Богодухівської міської територіальної громади до Реєстру внесено 42 об’єкти нерухомого майна.

Загальна кількість пошкоджених та зруйнованих будівель комунальної та державної власності у Богодухівському районі – 61, з яких 60 – у Золочівській ТГ.

За словами керівника РВА, наразі всі населені пункти найбільш постраждалої від бойових дій Золочівщини забезпечені газопостачанням. Деякі села прикордоння не мають електропостачання через регулярні обстріли ворожої армії.

У Золочівській громаді щоденно працюють сапери. Загалом розмінування потребує 50 тис. га території Золочівщини.

Агентство Телевидения Новости