АЗС підвищуватимуть ціни на пальне протягом місяця – Держпродспоживслужба

Мережі АЗС після зростання акцизів та ПДВ з 1 липня протягом місяця поступово підвищуватимуть ціни на пальне. Подорожчання йтиме за двома напрямками: через підвищення ПДВ з 7% до 20% і зростання акцизів.

Про це повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Харківській області.

З 1 липня в Україні набув чинності закон про підвищення ставки ПДВ на пальне з 7% до 20%, який дає 13% зростання та сплачується безпосередньо в момент продажу кінцевому споживачеві.

Крім того, з 1 липня зросли акцизи на бензин із 100 євро до 213,5 євро за 1000 літрів на дизельне пальне зі 100 євро до 139,5 євро. Акциз на газ скраплений залишиться на рівні 52 євро за 1000 літрів.

Відділом контролю за регульованими цінами Держпродспоживслужби в Харківській області щотижнево проводиться моніторингові спостереження за роздрібними цінами на ринку пального.

Роздрібні ціни на бензин та дизельне пальне в Харківській області 3 липня 2023 року порівняно з кінцем червня зросли приблизно на 2 гривні. Деякі АЗС підвищили ціни на 3-5 гривень.

Середні роздрібні ціни на бензин А-95 становлять 46,84 гривні за літр (+1,98 гривні), на дизельне пальне 45,44 гривні за літр (+2,03 гривні), на автогаз 22,81 гривні за літр (+ 0,88 гривень).

Агентство Телевидения Новости