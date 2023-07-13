Найважчі бої тривають на Куп’янському та ще чотирьох напрямках – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок вечір 12 липня. 505 доба війни.

Протягом доби російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 2 крилаті ракети «Калібр», 1 балістичну ракету «Іскандер-М» та 20 іранських ударних БпЛА Shahed-136/131. В результаті успішної бойової роботи зенітних ракетних підрозділів, винищувальної авіації, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та протиповітряної оборони інших складових Сил оборони України знищено 2 крилаті ракети «Калібр» та 20 ударних дронів.

Крім того, ворог завдав 46 авіаційних ударів та здійснив близько 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, постраждали мирні люди, серед яких є діти, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Ветеринарного Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Камінь Чернігівської області; Покровка, Рясне Сумської області та Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Строївка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ Харківської області.

Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та 2 по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости