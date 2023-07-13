Ремонт каналізаційного колектора на проспекті Гагаріна триватиме до кінця літа

У Харкові на проспекті Гагаріна вже замінили 550 метрів каналізаційного колектора діаметром 1500 мм.

Як повідомили у КП «Харківводоканал», демонтаж старого трубопроводу виконано на 90%. Також робітники паралельно ремонтують оглядові колодязі. Завершити відновлення колектора комунальники планують до кінця літа.На підприємстві нагадали, що аварія на каналізаційному колекторі сталася 12 травня. Заміні підлягає близько 600 м трубопроводу. На час ремонтних робіт, які тривають цілодобово, застосовується альтернативний варіант перекачування стоків.

Агентство Телевидения Новости