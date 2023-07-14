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Двоє людей потонули на водоймах у Харківській області за добу

Двоє людей потонули на водоймах у Харківській області за добу

Протягом доби з 13 липня по 14 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснено 26 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж;

2 – для вилучення тіл загиблих з водойм;

7 – для надання допомоги населенню;

7 – інші виїзди.

Двічі за добу рятувальники виїздили для вилучення тіл загиблих з водойм. На річці Сіверський Дінець у селі Таганка Чугуївського району загинув 67-річний чоловік. Ще один загиблий – у селі Студенок Ізюмського району, дані чоловіка встановлюються.                                                                                                     

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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