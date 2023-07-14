Ситуація на Харківщині за добу: зведення ХОВА

Протягом минулої доби ворог продовжував обстрілювати населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Зокрема під ворожим вогнем перебували райони населених пунктів Муравське, Олійникове, Різникове, Бологівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ та інші, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

В районах Кислівки та Котлярівки Куп’янського району російські окупанти застосовували бойову авіацію.

Жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 га території та знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости