На блокпосту під Харковом у чоловіка вилучили наркотики

З 13 по 14 липня харківські поліцейські відреагували на 1131 звернення від громадян, що надійшли через операторів спецлінії 102.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 60 осіб. Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 1600 транспортних засобів.

Під час несення служби на блокпосту працівники відділу поліції № 3 ХРУП № 3 (Дергачівський ВП) викрили 35-річного чоловіка у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили наркотичні речовини.

Правоохоронці склали 12 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 2 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 5 – за керування автомобілями без відповідних документів, 5 – за перевищення швидкості.

Про будь-які злочини або події на звільнених територіях можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію 102, до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном (050)302 20 44 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.

Агентство Телевидения Новости