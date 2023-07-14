Наслідки нічної атаки «шахедів» на Україну

З вечора 13 липня по 4 ранку 14 липня російсько-окупаційні війська атакували Україну 17 ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 «шахедів», повідомляє Генштаб ЗСУ. Також уночі ЗСУ збили один розвідувальний дрон, а ще 6 безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби. Про наслідки нічної атаки пише Громадське.

Миколаївщина

Уночі приблизно о 02:00 над регіоном знищили два ударних дрони типу Shahed-136/131, розповів очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Дніпропетровщина

Військові з Повітряного командування «Схід» збили над регіоном 6 «Шахедів». Втім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання — у Кривому Розі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Там пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адміністративна будівля знищена, ще три — понівечені. Побита спецтехніка.

Зачепило також транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Одещина

Над регіоном сили протиповітряної оборони різних підрозділів знищили вісім Shahed-136, розповів голова Громадської ради при обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Агентство Телевидения Новости