Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:15
Просмотров: 178

Наслідки нічної атаки «шахедів» на Україну

З вечора 13 липня по 4 ранку 14 липня російсько-окупаційні війська атакували Україну 17 ударними безпілотниками іранського виробництва типу Shahed із південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 «шахедів», повідомляє Генштаб ЗСУ. Також уночі ЗСУ збили один розвідувальний дрон, а ще 6 безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби. Про наслідки нічної атаки пише Громадське.

Миколаївщина

Уночі приблизно о 02:00 над регіоном знищили два ударних дрони типу Shahed-136/131, розповів очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Дніпропетровщина

Військові з Повітряного командування «Схід» збили над регіоном 6 «Шахедів». Втім ліквідувати всі повітряні цілі не вдалося. Влучання — у Кривому Розі, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Там пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адміністративна будівля знищена, ще три — понівечені. Побита спецтехніка.

Зачепило також транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки. Внаслідок атаки постраждав 56-річний чоловік. Він лікуватиметься вдома.

Одещина

Над регіоном сили протиповітряної оборони різних підрозділів знищили вісім Shahed-136, розповів голова Громадської ради при обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 