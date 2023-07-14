Бахмутський напрямок: є просування з боями та потужним ворожим супротивом – Маляр

Ворог продовжував атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ вдається стримувати ворога: наразі тривають важкі бої.

Про ситуацію на фронті розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

«На південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим супротивом.

На північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції. Але безуспішно», – йдеться у повідомленні.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція.

На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

«Ворог зараз переміщує підрозліли і застосовує всі наявні резерви. Завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась», – зазначила Ганна Маляр.

Агентство Телевидения Новости