Бахмутський напрямок: є просування з боями та потужним ворожим супротивом – Маляр
Ворог продовжував атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ вдається стримувати ворога: наразі тривають важкі бої.
Про ситуацію на фронті розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
«На південному фланзі Бахмутського напрямку, як і вчора, є просування з боями та потужним ворожим супротивом.
На північному фланзі ворог атакував, намагаючись повернути втрачені позиції. Але безуспішно», – йдеться у повідомленні.
На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція.
На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах.
«Ворог зараз переміщує підрозліли і застосовує всі наявні резерви. Завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась», – зазначила Ганна Маляр.