Почастішали обстріли Куп’янщини керованими авіабомбами: місцева влада нагадує про можливість евакуації

Майже щодня Куп’янський район потерпає від обстрілів військових росії. Найбільше окупанти обстрілюють Куп’янську, Дворічанську, Петропавлівську та Вільхувацьку територіальні громади.

Окупанти гатять по населених пунктах з артилерії, мінометів, РСЗВ. Останнім часом почастішали випадки обстрілів керованими авіабомбами, зазначили в ГУНП Харківської області.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну працівники поліції працюють 24/7 та максимально допомагають місцевому населенню: поліція проводить евакуацію населення, привозить і роздає гуманітарну допомогу місцевим мешканцям, які попри постійні обстріли росіян залишилися в рідних домівках.

Тим часом у Куп’янській військовій адміністрації нагадують про можливість евакуації. Особливо стосується це вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних.

Агентство Телевидения Новости