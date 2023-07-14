Збиралась вчити дітей за стандартами рф: викрито «директорку Куп’янського ліцею»

Служба безпеки продовжує викривати зрадників і колаборантів на деокупованих територіях нашої країни та документує всі злочини окупантів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Колаборанткою виявилась 50-річна місцева мешканка Куп’янського району. Вона добровільно обійняла посаду «виконуючої обов’язки директора» Куп’янського ліцею №3. Пізніше окупанти створили «Среднюю общеобразовательную школу №4» на основі приміщень та матеріальних цінностей цього ліцею.

За даними слідства, зловмисниця проводила діяльність, спрямовану на впровадження стандартів освіти держави-агресора.

Встановлено, що колаборантка отримала від окупантів партію свіжонадрукованих російських підручників, за якими хотіла вчити українських дітей. Підручники несли викривлену і неправдиву інформацію, зокрема заперечували українську національну ідентичність і державний суверенітет.

Окрім цього, зловмисниця проводила наради з трудовим колективом, на яких закликала працівників приєднуватись до лав окупантів та здійснювати навчальний процес за новою програмою. Вона навіть організувала поїздку викладачів до Курська на курси перепідготовки за новими стандартами та програмами, за якими вони повинні викладати при окупаційній владі.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області 50-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 3 ст. 111-1 КК України) заочно повідомлено про підозру, повідомив спікер прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Викриття правопорушниці проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости