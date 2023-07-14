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Верховна Рада підтримала зміну дат державних свят

Верховна Рада підтримала зміну дат державних свят

Верховна Рада проголосувала за зміни дат трьох державних свят.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Метою законопроекту є «відмова від російської спадщини»:

25 грудня – Різдво Христове (замість 07 січня);

15 липня – День Української Державності (з 28 липня): коли вшановується пам’ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого;

1 жовтня – День захисників і захисниць України (з 14 жовтня): пов’язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

«Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня», – зазначив Железняк.

Агентство Телевидения Новости

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