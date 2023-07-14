Верховна Рада підтримала зміну дат державних свят

Верховна Рада проголосувала за зміни дат трьох державних свят.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Метою законопроекту є «відмова від російської спадщини»:

25 грудня – Різдво Христове (замість 07 січня);

15 липня – День Української Державності (з 28 липня): коли вшановується пам’ять видатного державотворця святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого;

1 жовтня – День захисників і захисниць України (з 14 жовтня): пов’язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

«Цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня», – зазначив Железняк.

Агентство Телевидения Новости