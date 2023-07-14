У Харкові виділили кошти на відновлення міста та безплатний проїзд

Рішенням позачергової сесії Харківської міської ради сьогодні, 14 липня, були внесені зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади.

Як повідомили в міськраді, це пов’язано з передачею субвенцій бюджету громади на реалізацію заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків збройної агресії у розмірі 1,3 млрд грн, виплату грошової компенсації на придбання житла сім’ям учасників бойових дій на території інших держав на суму 40,3 млн грн.Також на 63,3 млн грн збільшені витрати на забезпечення заробітної плати працівникам комунальних підприємств житлово-комунальної сфери, безплатного проїзду у пасажирському транспорті – на 66 млн грн, облаштування тимчасових укриттів – на 41 млн грн, технічне обслуговування житлового фонду – на 51 млн грн, відновлення зовнішнього освітлення – на 5,7 млн грн коштом перевиконання дохідної частини бюджету.На захист цивільного населення та підвищення рівня громадської безпеки спрямовано 24,3 млн грн.

Агентство Телевидения Новости