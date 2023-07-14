У Харкові збираються придбати 30 електробусів та зарядні станції

Харківські депутати підтримали участь міської ради в проєкті «Міський громадський транспорт України ІІ».

Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 14 липня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.Участь у проєкті передбачає залучення коштів позики Європейського інвестиційного банку для фінансування субпроєкту «Оновлення рухомого складу міста Харкова (придбання електробусів)», яким передбачена закупівля електробусів на загальну суму 15 млн євро.За словами Ігоря Терехова, домовленості щодо отримання цих коштів були досягнуті під час його робочої поїздки до Лондона. За словами мера, орієнтовно буде придбано 30 електробусів, а також швидкісні зарядні станції для них.«Необхідно, щоб у Харкова був найкращий транспорт. Міста Європи та США вже використовують його. Також серед переваг цього виду транспорту – скорочення викидів СО2, фінансових витрат тощо. Це інноваційні технології та імідж Харкова», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости