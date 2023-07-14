В ХОВА витратили ще два мільйони на піар – ХАЦ

Харківська обласна військова адміністрація уклала договір на 1,9 млн грн з ТОВ «Маркетинг ЮА» щодо надання рекламних та маркетингових послуг. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Договір уклали ще 24 лютого 2023 року на календарний 2023 рік, але, як зазначено в Prozorro, вже встигли перерахувати підряднику всі кошти за надані 253 послуги. Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр.

Того ж дня ХОВА уклала ще один договір із тим же ТОВ «Маркетинг ЮА» на 300 тис. грн. щодо друку невідомої продукції, замовивши наклад у 142 500 штук.

Минулого року ХОВА також укладала договір з ТОВ «Маркетинг ЮА» щодо надання рекламних та маркетингових послуг на ще більшу суму, на 4 млн грн.

Нагадаємо, ХАЦ публікував матеріали про витрати ХОВА у 2022-2023 роках на висвітлення своєї діяльності в ЗМІ, на рекламні, маркетингові послуги, піар, друк фотоальбомів, послуги з графічного дизайну і т. ін. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну і до травня 2023 року у системі Prozorro була інформація про укладання подібних договорів на суму понад 10 млн грн. Тепер додалися ще понад два мільйони.

Переважну більшість коштів ХОВА сплатила якраз на рахунки київської ТОВ «Маркетинг ЮА».

За інформацією громадської організації ОПОРА, під час передвиборчої кампанії у 2021 році на позачергових виборах Харківського міського голови ТОВ «Маркетинг ЮА» отримало декілька тисяч доларів за рекламу на Facebook-сторінці «Первый свободный». Рекламні дописи стосувалися піару кандидатів у мери Харкова Михайла Добкіна та Дмитра Мариніна, а також критики місцевої влади та особисто на той момент в.о. Харківського міського голови Ігоря Терехова.

Фото – «ОПОРА»

Через ТОВ «Маркетинг ЮА» опоненти Ігоря Терехова розпочали працювати навіть раніше, ніж офіційно стартувала передвиборча кампанія: у червні 2021 року проплатили рекламу 14 дописів, які стосувались критики Ігоря Терехова зі звинуваченнями у корупції під час реконструкції зоопарку, використанні бюджетних коштів заради власного піару, земельних махінаціях.

Окрім того, компанія «Маркетинг ЮА» протягом 2021-2023 років отримала декілька мільйонів гривень від Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Полтавської облдержадміністрації за інформаційні послуги SMM, SO (SEO) та їх розміщення в електронних ЗМІ; за створення та поширення інформації, авторських матеріалів про свою діяльність у загальноукраїнських ЗМІ, у мережі Інтернет; за організацію та проведення пресконференцій; за друк та розповсюдження інформаційних брошур, створення аудіороликів; за послуги з графічного дизайну.

Керівником та власником ТОВ «Маркетинг ЮА» є Ігор Шаповалов. До липня 2020 року власниками фірми були Антоніна Яременко (також була серед керівників фірми) та Марина Січкарчук.

Крім цього, три мільйони грн. від Харківської ОВА за консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління, професійні дизайнерські послуги, послуги з друку у 2022 році отримало ТОВ «Діджитал Системс». Власником та керівником фірми з Києва є Анастасія Рокицька. У квітні 2023 року саме Рокицька у якості речниці Харківської ОВА коментувала Суспільне.Харків обстріл Дворічної у Куп’янському районі, внаслідок якого отримав поранення волонтер. Пізніше Рокицька підтвердила, що її фірма отримувала мільйони від Харківської ОВА, але запевнила, що на той момент вона ще не працювала речницею.

Фото – скрин новини Суспільне.Харків

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