Міський голова доручив привести до ладу паркувальні майданчики

Організацію функціонування майданчиків для платного паркування транспорту та ведення їх реєстру відтепер здійснюватиме Департамент будівництва та шляхового господарства.

Як повідомили на сайті міськради, рішення про внесення змін до положень департаментів було ухвалене сьогодні, 14 липня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.

«Ми ухвалили рішення про передачу паркінгів іншому департаменту. Необхідно навести лад у цьому питанні, в тому числі і стосовно нічних паркінгів. Треба впорядкувати їх, щоб жителі Харкова могли ними користуватися», – зазначив міський голова Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости