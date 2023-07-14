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Макрон нагородив орденом Почесного легіону Забужко і Сенцова

Макрон нагородив орденом Почесного легіону Забужко і Сенцова

Українську письменницю Оксану Забужко, а також режисера і військовослужбовця ЗСУ Олега Сенцова нагородять орденом Почесного легіону – найвищою нагородою у Франції.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу посольства Франції в Україні у Twitter.

Зазначається, що у п’ятницю посол Франції в Україні від імені президента Еммануеля Макрона вручить відзнаки Забужко і Сенцову в саду Святої Софії.

Агентство Телевидения Новости

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