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Макрон нагородив орденом Почесного легіону Забужко і Сенцова
Українську письменницю Оксану Забужко, а також режисера і військовослужбовця ЗСУ Олега Сенцова нагородять орденом Почесного легіону – найвищою нагородою у Франції.
Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на пресслужбу посольства Франції в Україні у Twitter.
Зазначається, що у п’ятницю посол Франції в Україні від імені президента Еммануеля Макрона вручить відзнаки Забужко і Сенцову в саду Святої Софії.