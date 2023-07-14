10 років за ґратами проведе російський диверсант

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав диверсант головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як гру), який готував серію підривів на транспортній інфраструктурі Рівненщини.

Як повідомляє СБУ, для виконання ворожого завдання злочинець провів розвідку території навколо інфраструктурних об’єктів і готувався до встановлення вибухівок у найбільш «вразливих» місцях обох транспортних шляхів.

Однак, співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисника у результаті багатоетапної спецоперації наприкінці лютого поточного року.

За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 10 років тюремного ув’язнення.

Як встановили слідчі, зловмисником є колишній бойовик, який ще до початку повномасштабного вторгнення рф воював проти сил АТО на сході України.

Після 24 лютого 2022 року ворожий поплічник брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Згодом він отримав завданнями від російського гру – приховано прибути на Рівненщину для вчинення диверсій на об’єктах транспортної інфраструктури.

Крім того, він збирав розвіддані про місця дислокації військових об’єктів на території регіону.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів проти державної безпеки України.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Рівненській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости