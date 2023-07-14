Для харків’ян, чиє майно постраждало внаслідок війни, зменшили орендну плату за землю

За земельні ділянки, на яких розташовані пошкоджені об’єкти нерухомого майна, зменшена сума орендної плати та земельного податку на 2023 рік.

Як повідомили на сайті міськради, відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 14 липня, на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, залежно від обсягу та характеру ушкоджень користувачі землі платитимуть від 1 до 70% сум орендної плати та земельного податку. Це стосується як фізичних осіб, так і підприємців.

Згідно з рішенням, користувачів звільняють від сплати 30%, якщо об’єкт має незначні ушкодження, та від 70% – за наявності ушкоджень середньої тяжкості. Якщо ж внаслідок руйнувань об’єкт став непридатним для використання за цільовим призначенням, користувачі платитимуть лише 1% від суми, передбаченої договором оренди.

Як повідомили в Департаменті земельних відносин, на сьогоднішній день надійшло близько 650 заявок про пошкодження комерційного майна.

Також було ухвалене рішення про звільнення від сплати орендної плати та земельного податку за 2022 рік (для фізичних осіб – за період з 1 січня по 31 грудня, для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – з 1 березня по 31 грудня). Крім того, депутати проголосували за звільнення від сплати орендної плати та земельного податку за земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, які тимчасово використовуються українськими військовими.

Агентство Телевидения Новости