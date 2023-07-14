На Північній Салтівці триває реконструкція котелень

КП «Харківські теплові мережі» проводить масштабні реконструкції котельних на Північній Салтівці, які найбільше постраждали від обстрілів.

Як повідомили на підприємстві, минулої зими вони витримали вісім блекаутів і зігріли близько 40% харків’ян, які повернулися в район. Людей на Північній Салтівці стає дедалі більше, тому котельні потребують збільшення потужності. Зокрема, на одній із котелень для цього знесли допоміжні будівлі, повністю демонтували старе обладнання та готуються до встановлення шести сучасних котлів, повідомляють на сайті міськради.

За словами заступника технічного директора КП «ХТМ» Олексія Луки, до реконструкції котелень готувалися ще з початку минулого опалювального сезону. Основне обладнання вдалося придбати за допомогою Міжнародного комітету Червоного Хреста.

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