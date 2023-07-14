Черговий розповсюджувач психотропів був спійманий поліцією

Поліцейські виявили чоловіка, який розповсюджував психотропи у місті Лозова Харківської області.

Під час особистого огляду у затриманого правоохоронці виявили 30 згортків, всередині яких знаходилась особливо небезпечна психотропна речовина, повідомляє пресслужба поліціїї Харківської області.

Ціна однієї закладки складає 700 гривень.

Зловмисника викрили працівники Лозівського районного відділу поліції. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.

У телефоні 21-річного чоловіка поліцейські виявили фотографії з помітками місць “закладок”.Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости