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Піймано шахрая, який діяв за схемою “ваш родич у біді”

Піймано шахрая, який діяв за схемою “ваш родич у біді”

На Харківщині поліція затримала шахрая, який діяв за схемою “ваш родич у біді”.

Зловмисник зателефонував жінці нібито з лікарні та повідомив, що її донька потрапила у ДТП та терміново потрібні гроші на операцію, повідомляє поліція Харківської області.

До потерпілої приїхав чоловік, представився фельдшером й отримав від матері “пацієнтки” 40 тисяч гривень.

Оперативники встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний мешканець міста Новомосковськ Дніпропетровської області.

Встановлена причетність зловмисника до кількох кримінальних правопорушень.

У квітні жінка під приводом потрапляння  онука у лікарню після ДТП віддала 20 тисяч гривень.

За таким ж формулюванням чоловік передав зловмисникам 1800 доларів США, а літня жінка – 50 тисяч гривень.

Агентство Телевидения Новости

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