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Харківську лікарню забезпечили власним джерелом енергії: на даху встановили сонячні панелі

Харківську лікарню забезпечили власним джерелом енергії: на даху встановили сонячні панелі

У Міській клінічній багатопрофільній лікарні №17 сьогодні, 14 липня, відкрили сонячну електростанцію.

Вона складається з 96 сонячних панелей потужністю 540 Вт кожна та двох інверторів потужністю 30 кВт.

Раніше під час обстрілів медзаклад регулярно стикався з перебоями в електропостачанні.

Сонячна електростанція вирішить цю проблему, пишуть на сайті міськради.

Проєкт реалізував благодійний фонд «RePower Ukraine», створений у 2022 році для боротьби з наслідками російської агресії проти енергетичної системи України.

Донором виступила німецька компанія «BayWa r.e.» у співпраці з Німецькою асоціацією сонячної енергетики, Асоціацією сонячної енергетики України та Європейською асоціацією сонячної енергетики.

Агентство Телевидения Новости

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