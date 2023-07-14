Без прав та у стані сп’яніння: у Харкові водій попався на порушенні ПДР

Вдень 14 липня харківські патрульні зупинили автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Огляд на стан сп’яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager, результат склав 2,04 проміле, що в понад 10 разів перевищує допустиму норму, повідомили в пресслужбі УПП Харківської області.

Під час перевірки за наявними базами даних інспектори також встановили, що чоловік судом позбавлений права керування транспортними засобами.

На кермувальника поліцейські склали адміністративні протоколи за ч.3 ст. 130 (Керування особою, яка двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за керування транспортними засобами у стані сп’яніння) та за ч.5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости