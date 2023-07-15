Сили оборони уразили 9 артилерійських засобів окупантів та зенітно-ракетний комплекс

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 15 липня. 507 доба війни.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару іранськими ударними БпЛА Shahed-136/131 та зенітними керованими ракетами по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби російські окупанти ударили по території України, застосувавши 17 безпілотників іранського виробництва типу Shahed та одну зенітну керовану ракету із ЗРК С-300. В результаті успішної бойової роботи Сил оборони України знищено 16 «шахедів».

Крім того, ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 32 бойових зіткнення.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом доби завдав авіаційного удару в районі Радьківки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Камінь Чернігівської області; Білокопитове, Малушине, Бояро-Лежачі Сумської області та Козача Лопань, Нескучне, Мороховець, Тернова Харківської області.

На Куп’янському напрямку ЗСУ тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Берестове, Фиголівка Харківської області.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та один – по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости