«Ваша карта заблокована, передзвоніть співробітнику банку»: на Харківщині впіймано шахраїв

Трьох учасників організованої групи судитимуть за шахрайство.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, у тому числі організованою групою (ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, на початку 2022 року 28-річний чоловік розробив схему незаконного збагачення та очолив організовану групу, учасниками якої стали його знайомі — 37-річний чоловік та 29-річна жінка.

Ділки розсилали смс-повідомлення клієнтам банку з неправдивою інформацією про нібито блокування банківських карток, зазначаючи при цьому номери мобільних телефонів «спеціалістів», які можуть «допомогти» вирішити цю проблему.

Потерпілі дзвонили на вказані номери та, будучи введеними в оману і вважаючи, що спілкуються з працівниками банку, надавали інформацію, необхідну шахраям — номери карток, пін-коди, CVV-код та інше.

У подальшому шахраї переводили гроші з карток людей на підконтрольні їм банківські рахунки.

У ході слідства доведено факти заволодіння учасниками організованої групи коштів з банківських рахунків потерпілих осіб на загальну суму близько 220 тис. грн.

Справу розглядатимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости