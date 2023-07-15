У Польщі любителі “русского мира” напали на українку з трьома дітьми

Зловмисникам загрожує до 3 років позбавлення волі.

Як пише видання УНІАН, у Польщй п’яні чоловік та жінка років 25-27 образили й напали на українку з трьома дітьми. Інцидент стався в місті Ополе, повідомляє nto.pl.

Жертвою українофобів стала 45-річна Надія, родом з Тернополя. Жінка дуже добре знає Ополе, бо вже 20 років приїжджає сюди працювати прибиральницею. Наразі вона перебуває в Польщі зі своїми трьома дітьми 8, 10 та 13 років.

Того дня жінка разом з дітьми поверталася додому на автобусі. Пара, від якої пахло алкоголем, сіла в той же автобус і вийшла на тій же зупинці, що і українка. Ще всередині жінка і чоловік звернули увагу на те, що мати розмовляє з дітьми українською мовою. Вийшовши з автобуса, вони раптом почали кричати на родину: “Та ну вас, українці”, “Путін вас раз***”, “Кур***, українка”.

Як повідомляється, вони обидва були агресивні і перекрили шлях матері й дітям, щоб ті не змогли повернутися додому. У якийсь момент вони відштовхнули 45-річну жінку, а потім пішли в магазин за горілкою.

Жінка викликала поліцію і залишилася на зупинці чекати приїзду правоохоронців. Через деякий час нападники повернулися.

«Цей хлопець помахав пляшкою перед нашим обличчям і сказав нам піти з автобусної зупинки. Він кричав “Слава Путіну” і “Україна нах*й”. Він показав середній палець, перш ніж сісти в автобус», – розповіла Надія.

Як повідомляється, постраждала звернулася не тільки в поліцію, але і в прокуратуру. Тепер зловмисникам загрожує до 3 років позбавлення волі.

Видання підкреслює, що встановлення винних – лише питання часу. І автобус, і магазин обладнані камерами спостереження.

Агентство Телевидения Новости