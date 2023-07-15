Олег Синєгубов: Вважаю за обов’язок анулювати почесну грамоту ХОВА Жанні Богусевич

Режисерка театру Жанна Богусевич переїхала з Харкова до Санкт-Петербурга, публічно заявивши про створення театральної студії на території країни-агресора.

«Ганебно виступати на сценах ворожої рф, поки харків’яни кожний метр української землі звільняють від окупантів ціною життів, – підкреслив Олег Синєгубов. – Вважаю за обов‘язок анулювати почесну грамоту Харківської обласної адміністрації, яку вручили Жанні Богусевич», повідомляє Харківська ОВА.

Начальник Харківської ОВА також повідомив, що доручив профільному департаменту провести ретельну перевірку відповідальних осіб за подання клопотання про нагородження.

“Культурні діячі Харківщини – справжні патріоти, що доводили неодноразово. Попри обстріли, бомбардування росіян і їхнє намагання знищити нашу культуру – Харківська область завжди буде українською”, – наголосив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости