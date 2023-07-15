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Ведучий шоу “МастерШеф” Ектор Хіменес-Браво отримав почесну нагороду від Залужного

Ведучий шоу “МастерШеф” Ектор Хіменес-Браво отримав почесну нагороду від Залужного

Ресторатор та ведучий кулінарного шоу “МастерШеф” Ектор Хіменес-Браво отримав почесну нагороду від головнокомандувача Збройними Силами України Валерія Залужного.

Щасливий Хіменес-Браво показав фото з нагородою та визнав, що йому важко стримувати емоції. Він пишається цією подією, пише УНІАН.

Ведучий зазначив, що отримав нагороду завдяки українцям, які допомагають збирати кошти для ЗСУ. За словами Хіменеса-Браво, мешканці нашої країни мають велике серце.

Шанувальники привітали Хіменеса-Браво з отриманням нагороди. Коментатори вважають, що кулінар на це заслуговує.

Вони пишуть: «той випадок, коли іноземець робить більше за деяких відомих українців», «той випадок, коли людина просто робить свою роботу. Не лізе у срачі, не роздмухує зради. Дякую, Ектор! Ви за час війни відкрились з неочікуваного боку. Дякую за все, що ви робите».

На початку повномасштабної війни Хіменес-Браво чітко висловив свою позицію. Він підтримує нашу країну та засуджує путінську агресію. Кулінар допомагає волонтерам, передавав їжу для тероборони, поліції та ЗСУ. Окрім цього, Хіменес-Браво допомагає з проведенням благодійних зборів для допомоги військовим.

Агентство Телевидения Новости

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