Нові прожектори на захисті неба над Харківщиною

Спільна допомога військовим задля захисту повітряного простору Харківщини.

Бійці Національної гвардії отримали 24 спеціальні прожектори, які допомагатимуть більш ефективно захистити небо на Харківщиною від ворожих атак дронами-камікадзе, повідомляє очільник ОВА Олег Синєгубов.

Ці прожектори будуть використовуватися мобільними вогняними групами, які полюватимуть на “шахедів” та інші повітряні цілі.

Дякую народному депутатові Сергію Бабаку, Компанії Zinteco, NA Company, Благодійному фонду “Соломʼянські котики” та усім, хто допомагає нашим військовим.

Для ХОВА допомога нашим захисникам завжди на першому місці. Регулярно зустрічаємося з військовими, знаємо про усі їхні потреби та докладаємо максимум зусиль для підсилення обороноздатності Харківщини.

Агентство Телевидения Новости