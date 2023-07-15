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До Інтерполу передані дані 25 втікачів-колаборантів з Харківської області

До Інтерполу передані дані 25 втікачів-колаборантів з Харківської області

Харківські правоохоронці почали працювати за новою схемою – відтепер інформацію щодо зрадників та посібників окупантів, яким вдалося втекти до Євросоюзу, передаватимуть до Інтерполу.  

Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Маємо безліч випадків, коли вчорашні фанати рф та її армії переховуються саме в Євросоюзі. Та ще й прикриваються тим, що вони українці, постраждали від війни та потребують прихистку», – йдеться у повідомленні.

«Кожного, хто був причетний до співпраці з росіянами під час окупації, вносимо в базу та даємо заявку в Інтерпол. Повідомляємо іноземним колегам про те, що ці люди – не «жертви війни» або політичні біженці, якими намагаються там виглядати, а підозрювані в кримінальних злочинах в Україні. Юридично – це підстава для того, щоби повернути кожного зі зрадників, які перебувають за кордоном. Вирахувати їх нам допомагають справжні українці, які надають слідчим та дізнавачам інформацію про місцезнаходження втікачів-колаборантів», – розповів Сергій Болвінов.

До Інтерполу вже подано 25 заявок щодо таких втікачів. Правоохоронці просять всіх, хто має правдиву інформацію про колаборантів, які зараз в Європі, повідомляти ці дані в поліцію.

Агентство Телевидения Новости

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