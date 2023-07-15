Харківський метрополітен замінив назву стації
Відбулася заміна написів на колійних стінах станції «Київська».
У звʼязку з необхідністю дотримання норм законодавства України було виконано дерусифікацію написів на колійних стінах станції «Київська» з її назвою, повідомляє Харківський метрополітен.
Вказане візуальне рішення тимчасове та його виконання було обумовлене неможливістю виготовлення у короткі терміни елементів деяких недостаючих літер аналогічним шрифтом та з відповідних матеріалів.
Наразі елементи нових недостаючих літер знаходяться на етапі розробки та виготовлення. Після чого буде виконано монтаж нових та демонтованих старих літер на колійні стіни станції «Київська».