На Салтівці затримали підозрюваного у грабежі

Ввечері 15 липня під час патрулювання Салтівського району Харкова патрульні отримали виклик про грабіж.

Заявник повідомив, що малознайомий чоловік на вулиці Валентинівській відібрав у нього мобільний телефон та втік, повідомили у пресслужбі УПП Харківської області.

Під час відпрацювання виклику поряд зі станцією метро патрульні помітили та затримали чоловіка, який підпадав під орієнтування.

Для з’ясування всіх обставин події та проведення відповідних слідчих дій патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости