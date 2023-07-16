Без постраждалих: ХОВА про наслідки нічних ракетних ударів по Харкову

Вночі 16 липня близько 01:30 з території Бєлгородської області окупанти запустили по Харкову чотири ракети ЗРК С-300. Дві ракети вибухнули в повітрі, дві інші ракети влучили в землю на стадіоні та в дорожнє покриття на території Шевченківського району. В 4-поверховому будинку вибито вікна. Без постраждалих.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Протягом минулої доби ворог з мінометів та артилерії обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти Богодухівського, Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області.

Зокрема, під вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Козача Лопань, Ветеринарне, Дворічна та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу села Колодязне Куп’янського району загинув 33-річний цивільний чоловік. Ще один чоловік отримав поранення. Пошкоджено приватний житловий будинок.

Триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 7 га території та знешкодили 122 вибухонебезпечні предмети.

Агентство Телевидения Новости