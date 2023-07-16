За добу харківські поліцейські двічі вилучали у громадян боєприпаси на блокпостах

Минулої доби до поліції Харківщини через операторів 102 надійшло 1168 повідомлення про правопорушення.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 8 осіб. Про це повідомив начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3800 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 4 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Під час несення служби на блокпосту працівники поліції зупинили автомобіль ВАЗ 21214. В ході перевірки у 54-річного чоловіка виявили понад 800 патронів різного калібру, гранату Ф-1 та два запали.

На іншому блокпосту у 30-річного громадянина правоохоронці вилучили понад 100 різних патронів. Проводиться подальша перевірка. Правоохоронці з’ясовують, як громадяни збиралися використовувати набої.

Правоохоронці склали 4 адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8 431 воєнний злочин, з яких найбільше 7718 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 644 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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