Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:13
Просмотров: 89

За добу харківські поліцейські двічі вилучали у громадян боєприпаси на блокпостах

За добу харківські поліцейські двічі вилучали у громадян боєприпаси на блокпостах

Минулої доби до поліції Харківщини через операторів 102 надійшло 1168 повідомлення про правопорушення.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 8 осіб. Про це повідомив начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко.

З метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин на блокпостах правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3800 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили 4 громадян у незаконному обігу наркотиків. У порушників вилучили наркотичні речовини.

Під час несення служби на блокпосту працівники поліції зупинили автомобіль ВАЗ 21214. В ході перевірки у 54-річного чоловіка виявили понад 800 патронів різного калібру, гранату Ф-1 та два запали.

На іншому блокпосту у 30-річного громадянина правоохоронці вилучили понад 100 різних патронів. Проводиться подальша перевірка. Правоохоронці з’ясовують, як громадяни збиралися використовувати набої.

Правоохоронці склали 4 адміністративні протоколи щодо водіїв за керування автомобілем у стані сп’яніння.

Слідчими підрозділами Національної поліції України здійснюються заходи щодо реєстрації воєнних злочинів у звільнених населених пунктах. Всього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 8 431 воєнний злочин, з яких  найбільше 7718 за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) та 644 – за ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 