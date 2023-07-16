Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харкова
16 липня близько 2:00 ворог завдав ракетний удар по Харкову. Зафіксовано влучання двох ракет типу С-300 у стадіон та дорожнє покриття у Шевченківському районі.
Про це повідомляє пресслужба Харківської області.
За попередніми даними, удар по місту здійснювався з Бєлгородської області рф.
Пошкоджено чотириповерховий будинок та приватні автомобілі містян.
Слідчо-прокурорська група зібрала речові докази та зафіксувала наслідки збройної агресії рф.
За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).