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Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харкова

Правоохоронці показали наслідки обстрілу Харкова

16 липня близько 2:00 ворог завдав ракетний удар по Харкову. Зафіксовано влучання двох ракет типу С-300 у стадіон та дорожнє покриття у Шевченківському районі.

Про це повідомляє пресслужба Харківської області.

За попередніми даними, удар по місту здійснювався з Бєлгородської області рф.

Пошкоджено чотириповерховий будинок та приватні автомобілі містян.

Слідчо-прокурорська група зібрала речові докази та зафіксувала наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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