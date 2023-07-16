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У Харкові поліцейські розшукали трирічного хлопця

У Харкові поліцейські розшукали трирічного хлопця

15 липня близько 18:20 до ХРУП № 1 надійшло повідомлення від 30-річної жінки, яка розповіла, що годину тому її знайомий взяв з собою її 3-річного сина, щоб разом сходити до магазину та до теперішнього часу вони не повернулися. Мобільний телефон знайомого був відключений.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Харківської області.

Працівники сектору ювенальної превенції та відділу кримінальної поліції ХРУП № 1 оперативно знайшли дитину в супермаркеті. Він знаходився у супроводі знайомого матері. Жодних протиправних дій щодо хлопчика не скоєно.

Поліцейські повернули дитину матері. З жінкою поліцейські провели профілактичну бесіду.

Агентство Телевидения Новости

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