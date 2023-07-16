В Ізюмському районі на протитанковій міні підірвався трактор

16 липня о 09:55 у полі на околиці селища Андріївка Донецької громади на ворожій протитанковій міні підірвався трактор одного з місцевих фермерських господарств. Постраждав тракторист. Його госпіталізовано до лікарні у Балаклії. Подія трапилась під час проведення сільськогосподарських робіт.

На місці події працювали бійці місцевої пожежної команди, піротехніки ДСНС та правоохоронці. Остаточні обставини даної надзвичайної пригоди встановлюються. Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

В ДСНС звертаються до всіх з проханням бути максимально обережними та завжди пам’ятати про високу мінну небезпеку: «Нехтування правилами безпеки може призвести до непоправних наслідків. Не рухайтесь невідомими чи не перевіреними ґрунтовими дорогами. Не чіпайте будь-які підозрілі та незнайомі предмети. Не відвідуйте ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією».

Про виявлення підозрілого предмета треба повідомити в ДСНС або Нацполіцію за телефонами 101, 102 або 112.

Агентство Телевидения Новости