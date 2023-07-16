На Харківщині стартувала відбудова ще двох зруйнованих мостів
У Харківській області розпочались роботи з капітальної відбудови ще двох мостів, які були зруйновані минулого року внаслідок збройної агресії рф в області.
Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
«З міркувань безпеки локації, де ведуться роботи, не вказуємо.
Працюємо на основних транспортних маршрутах, щоб якомога швидше налагодити логістичні зв’язки з сусідніми областями та громадами Харківщини.
Наразі на обох спорудах проводимо підготовчі роботи
▪️ зведення будівельних майданчиків
▪️ розчищення території
▪️ демонтаж зруйнованих конструкцій
▪️ встановлення заходів організації дорожнього руху».
Нагадаємо, на Харківщині було зруйновано 27 штучних споруд, для швидкого налагодження логістики в області – було зведено 25 тимчасових переправ.
Наразі 14 мостів відновлюємо капітально та на 8 мостах працюємо в рамках експлуатаційного утримання.
Також на завершальному етапі проєктування ремонту інших мостових споруд на дорогах державного значення в Харківській області.