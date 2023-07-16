На Харківщині стартувала відбудова ще двох зруйнованих мостів

У Харківській області розпочались роботи з капітальної відбудови ще двох мостів, які були зруйновані минулого року внаслідок збройної агресії рф в області.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«З міркувань безпеки локації, де ведуться роботи, не вказуємо.

Працюємо на основних транспортних маршрутах, щоб якомога швидше налагодити логістичні зв’язки з сусідніми областями та громадами Харківщини.

Наразі на обох спорудах проводимо підготовчі роботи

▪️ зведення будівельних майданчиків

▪️ розчищення території

▪️ демонтаж зруйнованих конструкцій

▪️ встановлення заходів організації дорожнього руху».

Нагадаємо, на Харківщині було зруйновано 27 штучних споруд, для швидкого налагодження логістики в області – було зведено 25 тимчасових переправ.

Наразі 14 мостів відновлюємо капітально та на 8 мостах працюємо в рамках експлуатаційного утримання.

Також на завершальному етапі проєктування ремонту інших мостових споруд на дорогах державного значення в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости