«В мене вселився люцифер»: затриманий за вбивство трьох родичів та смертельну ДТП пояснив свої мотиви

Харківські слідчі відкрили кримінальне провадження за кількома статтями: за даними поліції, 20річний чоловік вбив трьох родичів, викрав автівку та спричинив ДТП зі смертельними наслідками. Підозрюваного вдалося оперативно затримати, зараз з ним працюють.

Як повідомив начальник ГУНП Харківської області Володимир Тимошко, затриманий навіть пояснив причину своїх вчинків: «Знову трагедія в нашому місті. Не знаю, як його назвати. Каже, в мене вселився люцифер! Руський дух, люцифер, скільки ж ще можливо…»

16 липня до ХРУП № 1 надійшло звернення від таксиста про заволодіння транспортним засобом Daewoo Lanos по вулиці Гвардійців Широнінців. Заявник розповів, що отримав виклик. Коли приїхав за адресою, замовник сів до авто та почав погрожувати ножем, вигнав водія та поїхав, розповіли в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Чоловіка затримали працівники Управління патрульної поліції. В ході перевірки встановлено, що вказаним автомобілем заволодів 20-річний хлопець. Керуючи автівкою, він скоїв два ДТП по вулиці Гвардійців-Широнінців, в одному з ДТП загинув чоловік.

Під час оперативного відпрацювання поліцейські з’ясували, що за місцем мешкання чоловік вбив трьох родичів в квартирі: 49-річну матір, 9-річну сестру та 71-річного співмешканця матері.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за п. 1, 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. За скоєння злочинів зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру за скоєння злочинів.

Агентство Телевидения Новости